С.Курц: "Карітас Австрія" забезпечить медичною допомогою 1,2 тис. людей на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міжнародний благодійний фонд "Карітас Австрія" планує надати медичну допомогу 1 тис. 200 людям на Донбасі. Про це повідомив діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Карітас Австрія” планує забезпечити медикаменти та медичними послугами людей на сході України і розраховує допомогти близько 1200 людям у регіоні", — повідомив С.Курц.
Як повідомляє УНН, Австрія надаcть додаткові 2 млн євро на допомогу населенню Донбасу.