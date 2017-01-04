С.Курц: "Каритас Австрия" обеспечит медицинской помощью 1,2 тыс. человек на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Международный благотворительный фонд "Каритас Австрия" планирует оказать медицинскую помощь 1 тыс. 200 людям на Донбассе. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Каритас Австрия" планирует обеспечить медикаменты и медицинскими услугами людей на востоке Украины и рассчитывает помочь около 1200 людям в регионе ", - сообщил С.Курц.
Как сообщает УНН, Австрия прдоствит дополнительные 2 млн евро на помощь населению Донбасса .