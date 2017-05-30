С.Курченку направили повідомлення про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Прокуратура Одеської області погодила і направила бізнесмену Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації й ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.
“У вівторок, 30 травня, прокуратурою Одещини погоджено та направлено повідомлення про підозру колишньому голові спостережної ради групи компаній С.Курченку у вчиненні ряду злочинів, серед яких створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом тощо”, — повідомили у прес-службі.
Окрім того, складено повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом.
У прес-службі нагадали, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів у так званій “злочинній схемі С.Курченка”.
“За даними слідства, вказані особи перебувають за межами України, у зв’язку з чим їх оголошено у розшук. Загалом у кримінальному провадженні наразі статус підозрюваних та обвинувачених мають 19 осіб. Серед них колишні керівники ПАТ „Одеський нафтопереробний завод“, державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів, колишній керівник підконтрольної компанії та диспетчер цього підприємства”, — зазначили у прокуратурі.
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В прокуратурі Одещини також нагадали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Як повідомляв УНН, 11 квітня один з фігурантів "схеми Курченка" визнав свою вину.