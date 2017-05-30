С.Курченко направили уведомление о подозрении

"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С.Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом.

В пресс-службе напомнили, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 000 тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме С.Курченко".

"По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск. Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия", - отметили в прокуратуре.

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В прокуратуре Одесской области также напомнили, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщал УНН, 11 апреля один из фигурантов "схемы Курченко" признал свою вину.