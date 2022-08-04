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"Відповідатиме нашим потребам": Резніков та Остін обговорили новий пакет допомоги для України

"Відповідатиме нашим потребам": Резніков та Остін обговорили новий пакет допомоги для України

Київ • УНН

 • 143158 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном щодо нового пакету допомоги, інформує УНН із посиланням на Twitter Резнікова.

Цитата

"Ще одна розмова з моїм другом міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорили майбутній пакет безпекової допомоги – він відповідатиме нашим потребам. Новий аташе з питань оборони США, який прибув до Києва, сприятиме підвищенню рівня довіри між Україною та Сполученими Штатами у сфері оборони та безпеки", - написав Резніков.

Міністри також обговорили поточну ситуацію на полі бою в Україні, повідомляє пресслужба міноборони США. 

Had another conversation with my friend @SecDef Lloyd Austin III. We discussed the upcoming package of security assistance - it will meet our needs. The new US Defense Attaché who has arrived in Kyiv will help increase the level of trust between in defence & security sphere pic.twitter.com/ojsJiKFCzb

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 4, 2022

Раніше

Президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення військової допомоги Україні на 550 мільйонів доларів. Новий пакет міститиме більше боєприпасів для високомобільних передових ракетних систем, також відомих як HIMARS, та боєприпаси для артилерії.

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