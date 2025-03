"Будет соответствовать нашим потребностям": Резников и Остин обсудили новый пакет помощи для Украины

Цитата

"Еще один разговор с моим другом министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили будущий пакет помощи в сфере безопасности – он будет соответствовать нашим потребностям. Новый атташе по вопросам обороны США, который прибыл в Киев, будет способствовать повышению уровня доверия между Украиной и Соединенными Штатами в сфере обороны и безопасности", – написал Резников.

Министры также обсудили текущую ситуацию на поле боя в Украине, сообщает пресс-служба минобороны США.

Had another conversation with my friend @SecDef Lloyd Austin III. We discussed the upcoming package of security assistance - it will meet our needs. The new US Defense Attaché who has arrived in Kyiv will help increase the level of trust between in defence & security sphere pic.twitter.com/ojsJiKFCzb

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 4, 2022

Ранее

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении военной помощи Украине на 550 миллионов долларов. Новый пакет будет содержать больше боеприпасов для высокомобильных передовых ракетных систем, также известных как HIMARS, и боеприпасы для артиллерии.