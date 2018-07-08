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Рятувальники в Таїланді вивели з печери вже шістьох школярів

Рятувальники в Таїланді вивели з печери вже шістьох школярів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Рятувальники вивели вже шістьох дітей із затопленої печери в північній частині Таїланду, де футбольна команда хлопчиків разом із тренером потрапила в пастку більше двох тижнів тому. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на слова старшого співробітника команди медиків, що бере участь в рятувальній операції, передає УНН.

“Я отримав інформацію, що шестеро вже вийшли з печери”, — сказав учасник операції.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про те, що на поверхню вивели перших двох школярів, які перебували більше двох тижнів всередині печери Кхао Луанг.

Нагадаємо, 8 липня рятувальники почали операцію з евакуції людей з Кхао Луанг.

Як повідомляв УНН, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв’язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років ііх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих у печері людей.

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