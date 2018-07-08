Рятувальники в Таїланді вивели з печери вже шістьох школярів

“Я отримав інформацію, що шестеро вже вийшли з печери”, — сказав учасник операції.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про те, що на поверхню вивели перших двох школярів, які перебували більше двох тижнів всередині печери Кхао Луанг.

Нагадаємо, 8 липня рятувальники почали операцію з евакуції людей з Кхао Луанг.



Як повідомляв УНН, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв’язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років ііх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих у печері людей.