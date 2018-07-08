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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57209 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106795 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128121 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 135397 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171256 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154043 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141629 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Спасатели в Таиланде вывели из пещеры уже шестерых школьников

Спасатели в Таиланде вывели из пещеры уже шестерых школьников

Киев  •  УНН

 • 13158 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Спасатели вывели уже шестерых детей из затопленной пещеры в северной части Таиланда, где футбольная команда мальчиков вместе с тренером попала в ловушку более двух недель назад. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на слова старшего сотрудника команды медиков, который участвует в спасательной операции, передает УНН.

"Я получил информацию, что шестеро уже вышли из пещеры", - сказал участник операции.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что на поверхность вывели первых двух школьников, которые находились более двух недель внутри пещеры Кхао Луанг.

Напомним, 8 июля спасатели начали операцию по эвакуации людей из Кхао Луанг.

Как сообщал УНН, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

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