Спасатели в Таиланде вывели из пещеры уже шестерых школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Спасатели вывели уже шестерых детей из затопленной пещеры в северной части Таиланда, где футбольная команда мальчиков вместе с тренером попала в ловушку более двух недель назад. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на слова старшего сотрудника команды медиков, который участвует в спасательной операции, передает УНН.
"Я получил информацию, что шестеро уже вышли из пещеры", - сказал участник операции.
Ранее местные СМИ сообщали о том, что на поверхность вывели первых двух школьников, которые находились более двух недель внутри пещеры Кхао Луанг.
Напомним, 8 июля спасатели начали операцию по эвакуации людей из Кхао Луанг.
Как сообщал УНН, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.