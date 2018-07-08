Спасатели в Таиланде вывели из пещеры уже шестерых школьников

"Я получил информацию, что шестеро уже вышли из пещеры", - сказал участник операции.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что на поверхность вывели первых двух школьников, которые находились более двух недель внутри пещеры Кхао Луанг.

Напомним, 8 июля спасатели начали операцию по эвакуации людей из Кхао Луанг.



Как сообщал УНН, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.