Рябошапка розповів про скорочення у військовій прокуратурі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У центральному офісі Головної військової прокуратури залишиться близько 80 працівників. Про це сьогодні під час Комітету повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогодні, (працюють - ред.) приблизно тисяча працівників у Головній військовій прокуратурі, з них передбачається, що в центральному офісі залишиться близько 80, а загалом по Україні не більше 300", - сказав Рябошапка.
За його словами, така сама ситуація з навантаженням.
"Було проаналізовано, що близько половини всіх кримінальних проваджень, це грубо кажучи самоволки, злочини, які не є особливо складними в розслідуванні і понад 30% - це справи пов’язані з корупцією, хабарництвом, отриманням неправомірної вигоди, а також із злочинами, пов’язані із розкраданням. Тому очевидно, що немає сенсу залишати таку велику кількість слідчих та прокурорів", - розповів Рябошапка.
Нагадаємо, в рамках реформи прокуратури Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив третю кадрову комісію з розгляду дисциплінарних скарг і затвердив Порядок розгляду кадровою комісією скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.