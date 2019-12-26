Рябошапка анонсував нові зарплати працівникам Офісу Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Заробітна плата працівників Офісу Генерального прокурора збільшиться на 50-70%. Про це під час брифінгу щодо початку роботи Офісу Генерального прокурора заявив Генпрокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
"Дякуючи уряду, зарплати прокурорів суттєво підвищені, десь від 50% до 70%, наразі постанова вже прийнята, вона оформлюється в секретаріаті Кабінету міністрів, думаю, невдовзі буде опублікована і невдовзі прокурори оновленої прокуратури отримуватимуть інші зарплати", - сказав він.
Зі слів Генпрокурора, цей рівень "поки не може бути таким, як у спеціалізованих антикорупційних інституцій".
"Можливо, десь ми виходимо на рівень зарплат Національного антикорупційного бюро. Крім того, буде зовсім інша система розподілу справ і система оцінки того, як прокурори виконують свої повноваження. За результатами того розподілу справ і справедливої оцінки відповідно будуть застосовуватись преміювання і так звані бонуси", - зазначив Рябошапка.
З його слів, у прокурорів також будуть додаткові гаранті.
Нагадаємо, днем запуску роботи Офісу Генерального прокурора стане 2 січня 2020 року.