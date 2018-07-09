Рудий кіт заліз на плечі польського історика під час інтерв'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Під час інтерв'ю з польським істориком і політологом Єжи Таргальским його рудий кіт заліз йому на плечі і закрив очі хвостом. Відео з цим епізодом з інтерв'ю опублікував в Twitter нідерландський тележурналіст Руді Баума, передає УНН.
"Польський історик і політолог Єжи Таргальский залишився абсолютно незворушним під час нашого інтерв'ю, коли це сталося", - зазначив Баума.
На відео Таргальскій дає інтерв'ю і себе вдома, а його рудий кіт залазить йому на плечі, починає закривати йому очі хвостом і тертися головою об господаря. Історик не став перериватися, і, намагаючись притримати хвіст кота рукою, продовжив відповідати на запитання.
Нагадаємо, в одному з київських супермаркетів кіт їв ковбасу прямо в холодильнику. Кот вирішив поласувати ковбасою в одному з супермаркетів Виноградаря. Холодильник з прозорою вітриною, в якому зберігається ковбаса, знаходиться в торговому залі супермаркету. Відео зняли відвідувачі магазину.
The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened pic.twitter.com/4dLi16Pq1H- Rudy Bouma (@rudybouma) 7 липня 2018 р.