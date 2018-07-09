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Рыжий кот залез на плечи польского историка во время интервью

Рыжий кот залез на плечи польского историка во время интервью

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Во время интервью с польским историком и политологом Ежи Таргальским его рыжий кот залез ему на плечи и закрыл глаза хвостом. Видео с этим эпизодом из интервью опубликовал в Twitter нидерландский тележурналист Руди Баума, передает УНН.

"Польский историк и политолог Ежи Таргальский остался совершенно невозмутимым во время нашего интервью, когда это произошло", - отметил Баума.

На видео Таргальский дает интервью и себя дома, а его рыжий кот залезает ему на плечи, начинает закрывать ему глаза хвостом и тереться головой об хозяина. Историк не стал прерываться, и, пытаясь придержать хвост кота рукой, продолжил отвечать на вопрос.

Напомним, в одном из киевских супермаркетов кот ел колбасу прямо в холодильнике. Кот решил полакомиться колбасой в одном из супермаркетов Виноградаря. Холодильник с прозрачной витриной, в котором хранится колбаса, находится в торговом зале супермаркета. Видео сняли посетители магазина.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened pic.twitter.com/4dLi16Pq1H

— Rudy Bouma (@rudybouma) 7 липня 2018 р.

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