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Рубан покинув територію України

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КИЇВ. 26 квітня УНН. Екс-керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, якого підозрюють у підготовці теракту, покинув територію України. Про це УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.

Судді Броварського міського суду Київської області 16 квітня випустили з-під варти Володимира Рубана, що означає, що підозрюваний у теракті може тепер вільно пересуватися як по території країни, так і залишати її межі.

За інформацією УНН, Рубан поїхав до столиці Польщі, Варшави.

Нагадаємо, в суботу, 13 квітня, в Броварах Київської області почався суд у справі народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. А 15 квітня у Савченко та Рубана закінчувався термін утримання під вартою.

Варто зазначити, що судді не поспішали продовжувати запобіжний захід, по три години розглядаючи клопотання адвокатів, таким чином фактично дочекавшись закінчення часу тримання підозрюваних під вартою.

16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти, оскільки судді так і не змогли продовжити підозрюваним запобіжний захід.

Як повідомляв УНН, в серпні 2018 року Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Савченко та Рубана в скоєнні терористичного акту в центрі Києва завершено. За його словами, в ході слідства здобуто всі необхідні докази, що підтверджують версію про підготовку теракту в столиці.

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