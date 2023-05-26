Розстріляли автомобілі з мирними мешканцями у Гостомелі: судитимуть п’ятьох військовослужбовців рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. П'ятьох військовослужбовців рф, які розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними мешканцями у смт Гостомель, судитимуть, передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.
Цитата
"... до суду скерували обвинувальний акт стосовно 5 військовослужбовців рф, які розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними мешканцями у смт Гостомель", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Слідством встановлено, що 25 лютого 2022 року військові зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення по Красноярському краю, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили та зайняли позиції в смт Гостомель.
Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської, російські військові упродовж понад 6 годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями. Люди намагалися виїхати із зони бойових дій. Внаслідок обстрілів загинуло 5 осіб, ще 6 отримали поранення.
У ході слідства встановлено 11 потерпілих та 41 свідок, призначено 57 експертиз, проведено 9 слідчих експериментів. Крім того, правоохоронці отримали відео з камер, розташованих поруч із місцем злочину, а також відеозапис свідка жахливих подій.
За результатами проведення комплексу слідчих дій прокурори та слідчі здобули докази на підтвердження умисних вбивств цивільного населення російською армією.
Слідством ідентифіковано п’ятьох військовослужбовців рф – це командир підрозділу ЗМОП рф по Красноярському краю, його заступник та військовослужбовець із числа командного складу управління Росгвардії по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільним, а також двоє військовослужбовців ЗМОП та Росгвардії.
Російським військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Слідство в частині встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних в Гостомелі, триває.