Расстреляли автомобили с мирными жителями в Гостомеле: будут судить пятерых военнослужащих рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Пятерых военнослужащих рф, которые расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями в пгт Гостомель, будут судить, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.
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"... в суд направили обвинительный акт в отношении 5 военнослужащих рф, которые расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями в пгт Гостомель", - говорится в сообщении.
Детали
Следствием установлено, что 25 февраля 2022 года военные сводного отряда подразделений Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецка Кемеровской области, а также отряда мобильного особого назначения по Красноярскому краю, не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в пгт Гостомель.
Находясь в районе улиц Шевченко и Свято–Покровской, российские военные в течение более 6 часов расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями. Люди пытались выехать из зоны боевых действий. В результате обстрелов погибли 5 человек, еще 6 получили ранения.
В ходе следствия установлено 11 потерпевших и 41 свидетель, назначено 57 экспертиз, проведено 9 следственных экспериментов. Кроме того, правоохранители получили видео с камер, расположенных рядом с местом преступления, а также видеозапись свидетеля ужасных событий.
По результатам проведения комплекса следственных действий прокуроры и следователи получили доказательства в подтверждение умышленных убийств гражданского населения российской армией.
Следствием идентифицированы пять военнослужащих рф – это командир подразделения ЗМОП рф по Красноярскому краю, его заместитель и военнослужащий из числа командного состава управления Росгвардии по Красноярскому краю, которые отдавали преступные приказы стрелять по гражданским, а также двое военнослужащих ЗМОП и Росгвардии.
Российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Следствие в части установления других российских военнослужащих, причастных к расстрелу гражданских в Гостомеле, продолжается.