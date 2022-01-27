Розстріл у Дніпрі: під час затримання у Рябчука вилучили особисті речі

КИЇВ. 27 січня. УНН. Під час затримання підозрюваного у розстрілі в Дніпрі Артемія Рябчука було вилучено його особисті речі, у тому числі ті, що можуть містити на собі сліди вчинення злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.