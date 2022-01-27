Розстріл у Дніпрі: під час затримання у Рябчука вилучили особисті речі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Під час затримання підозрюваного у розстрілі в Дніпрі Артемія Рябчука було вилучено його особисті речі, у тому числі ті, що можуть містити на собі сліди вчинення злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
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"У ході затримання в особи вилучено особисті речі, у тому числі ті, що можуть містити на собі сліди вчинення злочину: кров, продукти пострілу, а також зброю та гільзи", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що слідчі провели огляд місця події та місця затримання, а також провели допити свідків, зокрема з дозволу лікарів допитано одного з поранених, який наразі перебуває у лікарні Мечникова.
Також працівники ДБР проведуть слідчі дії, що дозволять встановити чи не перебував Артемій Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
"У найкоротший термін буде призначена експертиза щодо психічного стану громадянина Рябчука", - зазначається в повідомленні.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.
Окрім того, прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.