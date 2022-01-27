Расстрел в Днепре: во время задержания у Рябчука изъяли личные вещи

КИЕВ. 27 января. УНН. Во время задержания подозреваемого в расстреле в Днепре Артемия Рябчука были изъяты его личные вещи, в том числе те, которые могут содержать на себе следы совершения преступления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.