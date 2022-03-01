Розповів про обстріл Росією житлових кварталів і нагадав про необхідність закрити небо: Зеленський поговорив із Шольцем
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів переговори із канцлером ФРН Олафом Шольцем - розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин та наголосив на необхідності закриття неба над Україною, передає УНН.
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"Поговорив телефоном із канцлером Олафом Шольцем. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною", - написав Зеленський у Twitter.
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Крім того, за його словами, робота щодо прийняття України до ЄС має пришвидшитися.
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Напередодні Президент повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.
Сьогодні Європарламент має намір ухвалити резолюцію щодо вступу України до ЄС.