Розгромна перемога вивела "Реал" в лідери іспанської Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В іспанському чемпіонаті з футболу Прімера розпочався 19 тур і в з матчів "Реал" гостював у "Хетафе", передає кореспондент УНН.
До перерви був забитий один гол — Соріа зрізав м’яч у власну сітку. Після відпочинку мадридці збільшили перевагу.
Спочатку Рафаель Варан відзначився точним ударом головою після подачі зі штрафного від Крооса. Крапку на 6 додатковій хвилині поставив Модріч, який у парі з Ф.Вальверде реалізували контратаку — 3:0.
Зазначимо, “Реал” обігнав “Барселону” на один бал і поки тримається лідером чемпіонату. “Хетафе” з 30 балами 7-й.