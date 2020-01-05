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Розгромна перемога вивела "Реал" в лідери іспанської Прімери

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. В іспанському чемпіонаті з футболу Прімера розпочався 19 тур і в з матчів "Реал" гостював у "Хетафе", передає кореспондент УНН.

До перерви був забитий один гол — Соріа зрізав м’яч у власну сітку. Після відпочинку мадридці збільшили перевагу.

Спочатку Рафаель Варан відзначився точним ударом головою після подачі зі штрафного від Крооса. Крапку на 6 додатковій хвилині поставив Модріч, який у парі з Ф.Вальверде реалізували контратаку — 3:0.

Зазначимо, “Реал” обігнав “Барселону” на один бал і поки тримається лідером чемпіонату. “Хетафе” з 30 балами 7-й.

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