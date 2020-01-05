Разгромная победа вывела "Реал" в лидеры испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В испанском чемпионате по футболу Примера начался 19 тур и в с матчей "Реал" гостил у "Хетафе", передает корреспондент УНН.
До перерыва был забит один гол — Сориа срезал мяч в собственную сетку. После отдыха мадридцы увеличили преимущество.
Сначала Рафаэль Варан отметился точным ударом головой после подачи со штрафного от Крооса. Точку на 6 добавленной минуте поставил Модрич, который в паре с Ф.Вальверде реализовали контратаку — 3:0.
Отметим, “Реал” обогнал “Барселону” на одно очко и пока держится лидером чемпионата. “Хетафе” с 30 баллами 7-й.