Розгляд апеляції на вирок Януковичу: суд продовжить дебати у справі на початку осені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Київський апеляційний суд продовжить 10 вересня дебати у справі щодо розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі суду.
"Суд продовжить дебати (щодо розгляду апеляційної скарги захисників Януковича на вирок – ред.) 10 вересня о 15:00", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, суд перейшов до стадії дебатів у справі розгляду апеляції Януковича.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.
Як повідомлялося раніше в УНН, захист Януковича заявляв, що наполягатиме на виступі свого підзахисного у режимі відеоконференції.
Зазначимо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.