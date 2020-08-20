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Роздрібна торгівля за місяць зросла на 12%

Роздрібна торгівля за місяць зросла на 12%

Київ • УНН

 • 13379 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Україні у липні цього року обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 12,1% порівняно з місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Водночас, у липні цього року проти липня 2019 року обсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на 8,5%.

У січні-липні 2020 року при цьому обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, оборот роздрібної торгівлі за 2019 рік зріс на 10,5%.

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