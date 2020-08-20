Роздрібна торгівля за місяць зросла на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Україні у липні цього року обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 12,1% порівняно з місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Водночас, у липні цього року проти липня 2019 року обсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на 8,5%.
У січні-липні 2020 року при цьому обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, оборот роздрібної торгівлі за 2019 рік зріс на 10,5%.