Російському телеканалу RT у Франції винесли попередження через сюжет про Сирію

Попередження винесено за “нечесність, неточну подачу інформації і відсутність різних точок зору”. Йдеться про сюжет під назвою “Імітація атак”, опублікованому 13 квітня 2018 року. Його автори заперечували застосування хімічної зброї у Східній Гуті в Сирії і заявили про “постановочний” характері зйомок постраждалих від хіматак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Британії відкрили ще три справи проти російського телеканалу RT

Перевірка CSA постановила, що в сюжеті переклад слів сирійських очевидців не відповідав тому, що вони говорили насправді. У заяві також сказано про необ’єктивний аналізі ситуації і про те, що RT France не надав різні точки зору.

Сам телеканал заявив, що в сюжеті сталася “технічна помилка”, через яку на свідоцтва очевидців було накладено “не відповідаючий оригінальному аудіоряду усний переклад”. У RT France підкреслили, що усунули помилку.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року телеканал RT America зареєструвався в США в якості “іноземного агента”, як раніше зажадав Мін’юст США. 9 березня 2018 року американська компанія-провайдер Commonwealth Public Broadcasting Corporation припинила ефірне та кабельне мовлення RT в Вашингтоні в числі інших десяти зарубіжних каналів у своїй сітці.