Російський суд почав розглядати справу про блокування Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Таганський районний суд почав розгляд справи за позовом Роскомнагляду до Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми заявляємо клопотання про негайне виконання судового рішення про блокування Telegram", - сказав представник Роскомнагляду.
Розгляд позову Роскомнагляду до Telegram призначено на 13 квітня, засідання Таганського суду Москви почнеться в 10.00 мск, повідомила суддя Юлія Смоліна.
Представник Telegram не був присутній на розмові в суді, так як адвокат месенджера у цій справі перебуває у службовому відрядженні, уточнює агентство. Раніше стало відомо, що юристи Telegram просили перенести засідання, проте суд відхилив клопотання представників меседжер про перенесення засідання.
Як повідомляв УНН, 6 квітня Роскомнагляд звернувся до суду з позовом про блокування месенджера Telegram .