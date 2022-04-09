Російські окупанти повністю знищили 21 лікарню - МОЗ

Цитата

"Загалом з початку війни російські окупанти пошкодили в нас 307 лікарень. Точніше сказати закладів охорони здоров'я, тому що в цю цифру (входять - ред.) і центри первинної медико-санітарної допомоги. 21-а лікарня знищена повністю. Вони відновленню не підлягають. На їх місці треба будувати нові лікарні", - вказав Ляшко.

Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.