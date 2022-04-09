Російські окупанти повністю знищили 21 лікарню - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні повністю знищили 21 лікарню, загалом пошкодили 307 закладів охорони здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
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"Загалом з початку війни російські окупанти пошкодили в нас 307 лікарень. Точніше сказати закладів охорони здоров'я, тому що в цю цифру (входять - ред.) і центри первинної медико-санітарної допомоги. 21-а лікарня знищена повністю. Вони відновленню не підлягають. На їх місці треба будувати нові лікарні", - вказав Ляшко.
Доповнення
За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.