Генпрокурор: внаслідок збройної агресії росії в Україні загинули 176 дітей, більше 500 дітей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Більше 500 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію російської федерації. При цьому 176 дітей загинуло та більше 324 отримали поранення. Про це повідомили у Офісі генерального прокурора, передає УНН.
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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій - 102,
- Київській - 91,
- Харківській - 76,
- Чернігівській - 50,
- Миколаївській - 40,
- Луганській - 35,
- Запорізькій - 22,
- Херсонській - 29,
- м. Києві - 16,
- Сумській - 16,
- Житомирській - 15.
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Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.