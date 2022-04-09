Генпрокурор: в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 176 детей, более 500 детей пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Более 500 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. При этом 176 детей погибли и более 324 получили ранения. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По полученным ювенальными прокурорами данным всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой - 102,
- Киевской - 91,
- Харьковской - 76,
- Черниговской - 50,
- Николаевской - 40,
- Луганской - 35,
- Запорожской - 22,
- Херсонской - 29
- м. Киеве - 16,
- Сумской - 16,
- Житомирской - 15.
8 апреля в результате обстрела оккупационными войсками "Точкой-У" железнодорожного вокзала в г. Краматорск Донецкой области, на территории которого более 4 тысяч человек ожидали на эвакуацию, погибли 5 детей и 16 получили ранения. На рэкете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей".
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