Генпрокурор: в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 176 детей, более 500 детей пострадали

Детали

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По полученным ювенальными прокурорами данным всего пострадало детей в таких областях:

- Донецкой - 102,

- Киевской - 91,

- Харьковской - 76,

- Черниговской - 50,

- Николаевской - 40,

- Луганской - 35,

- Запорожской - 22,

- Херсонской - 29

- м. Киеве - 16,

- Сумской - 16,

- Житомирской - 15.

8 апреля в результате обстрела оккупационными войсками "Точкой-У" железнодорожного вокзала в г. Краматорск Донецкой области, на территории которого более 4 тысяч человек ожидали на эвакуацию, погибли 5 детей и 16 получили ранения. На рэкете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей".

Под Гостомелем в Киевской области обнаружен расстрелянный автомобиль в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.

В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 Из них разрушены полностью.