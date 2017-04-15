Російська мова втрачає носіїв - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. За останні 20 років російська мова втратила більше носіїв, ніж будь-яка інша. Про це йдеться в публікації retirement genius, сформованій на підставі національних переписів і ООН, зіставлених Euromonitor International, передає УНН.
Найсильніше російська мова втратила свої позиції в Казахстані, де в 2016 році лише 20,7% громадян говорили, що вони зазвичай використовують російську мову. Для прикладу в 1994 році російську мову використовували 33,7% населення.
Цього тижня стало відомо, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що країна буде конвертувати казахський алфавіт в латиницю, стверджуючи, що перехід на кириличний шрифт російської мови в 1940 році був викликаний “політичними причинами”.
В Естонії і Латвії частка людей, які стверджують, що російська їхня рідна мова з 1994 року знизилася приблизно на 10%. Кількість російськомовних громадян в Латвії знизилася з 40,5% до 29,8%, а в Естонії — з 33,3% до 23,4%.
В Україні кількість громадян, які називають російську мову основною знизилась з 33,9% у 1994 році до 24,4% у 2016 році.
У Грузії, яка почала війну з Росією в 2008 році, російськомовне населення скоротилася з 6,4% до всього лише 1,1%.
Вибивається з цього списку Білорусь, де в 1994 році трохи менше половини населення назвали російську своєю основною мовою, а в нинішньому році — вже 71%.