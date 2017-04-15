Русский язык теряет носителей - исследование

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66156 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108316 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166147 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121899 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119832 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114236 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105375 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107314 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103770 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157287 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Русский язык теряет носителей - исследование

Русский язык теряет носителей - исследование

Киев  •  УНН

 • 10401 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. За последние 20 лет русский язык потеряла более носителей, чем любая другая. Об этом говорится в публикации retirement genius, сложившейся на основании национальных переписей и ООН, сопоставленных Euromonitor International, передает УНН.

Сильнее русский язык потеряла свои позиции в Казахстане, где в 2016 году лишь 20,7% граждан говорили, что они обычно используют русский язык. Например в 1994 году русский язык использовали 33,7% населения.

На этой неделе стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что страна будет конвертировать казахский алфавит в латиницу , утверждая, что переход на кириллический шрифт русского языка в 1940 году был вызван "политическими причинами".

В Эстонии и Латвии доля людей, которые утверждают, что российская их родной язык с 1994 года снизилась примерно на 10%. Количество русскоязычных граждан в Латвии снизилась с 40,5% до 29,8%, а в Эстонии - с 33,3% до 23,4%.

В Украине количество граждан, которые называют русский язык основной снизилась с 33,9% в 1994 году до 24,4% в 2016 году.

В Грузии, которая начала войну с Россией в 2008 году, русскоязычное население сократилось с 6,4% до всего лишь 1,1%.

Выбивается из этого списка Беларусь, где в 1994 году чуть меньше половины населения назвали русский своим основным языком, а в нынешнем году - уже 71%.

Украинские Национальные Новости

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