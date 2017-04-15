Русский язык теряет носителей - исследование

Сильнее русский язык потеряла свои позиции в Казахстане, где в 2016 году лишь 20,7% граждан говорили, что они обычно используют русский язык. Например в 1994 году русский язык использовали 33,7% населения.

На этой неделе стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что страна будет конвертировать казахский алфавит в латиницу , утверждая, что переход на кириллический шрифт русского языка в 1940 году был вызван "политическими причинами".

В Эстонии и Латвии доля людей, которые утверждают, что российская их родной язык с 1994 года снизилась примерно на 10%. Количество русскоязычных граждан в Латвии снизилась с 40,5% до 29,8%, а в Эстонии - с 33,3% до 23,4%.

В Украине количество граждан, которые называют русский язык основной снизилась с 33,9% в 1994 году до 24,4% в 2016 году.

В Грузии, которая начала войну с Россией в 2008 году, русскоязычное население сократилось с 6,4% до всего лишь 1,1%.

Выбивается из этого списка Беларусь, где в 1994 году чуть меньше половины населения назвали русский своим основным языком, а в нынешнем году - уже 71%.