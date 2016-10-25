Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 4640 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 12803 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 20254 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 36807 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 65679 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 78203 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 146514 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207099 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193650 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213228 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
60 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 12485 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 13486 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 9590 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 10810 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 13548 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 7672 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 20230 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 493084 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 326430 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 388280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 1250 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127894 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 187237 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129742 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 164181 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану

Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану

Київ • УНН

 • 12222 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У РФ агресивно прокоментували заяви міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика про наміри збільшити видобуток власного урану, шляхом залучення у цю галузь приватних інвестицій та іноземних компаній. Так, член наукової ради при Раді безпеки РФ Андрій Манойло заявив, що подібні заяви нашого міністра “безвідповідальні”, передає УНН з посиланням на “Свободную пресу”.

“Українські націоналісти нарікають, що не треба було на початку 90-х віддавати свої ядерні боєголовки Росії. Мовляв, якби зараз у Києва була хоч одна ядерна бомба, то ніхто не зазіхнув би на їх режим. Але ці люди не розуміють, що уран НЕ накопати лопатою. І що якщо вдасться витягти якісь кількість руди, то бомби з неї все одно не зробити”, — сказав А.Манойло.

Варто зауважити, що в коментарях І.Насалика на рахунок розвитку вітчизняної урановидобувної галузі про жодні “ядерні бомби” не йшлося. Однак, йшлося про те, що це дозволить Україні стати більш енергонезалежною.

А.Манойло також сказав, що Україна начебто намагається когось налякати своїми планами про збільшення видобутку урану.

За його словами, Київ сподівається, що йому вдасться з кимось домовитися і збагатити руду, “але збагачення уранової руди до рівня, який використовується на АЕС, справа досить трудомістка”.

“Дійсно, тільки Росія може надати таку послугу. З урахуванням нинішніх відносин, навряд чи подібна співпраця між нашими країнами можлива. Українська влада просто хизується, намагається когось налякати. Мовляв, вони закупили лопати і відра приготували, куди руду складати”, — сказав А.Манойло.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами І.Насалика, приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану.

За його словами, це є шляхом до повного покриття державної потреби в урані та енергонезалежності країни в цілому.

Міністр також повідомив про те, Westinghouse та багато інших компаній зацікавлені у видобутку українського урану.

Також нагадаємо, експерти переконані, що збільшення урановидобутку має стати пріоритетним напрямком енергетичної дипломатії України.

При цьому, “Енергоатом” зацікавлений у збільшені об’ємів видобутку урану.

Бо сьогодні власним ураном Україна забезпечує лише 30-35% потреби вітчизняних АЕС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40