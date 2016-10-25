Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У РФ агресивно прокоментували заяви міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика про наміри збільшити видобуток власного урану, шляхом залучення у цю галузь приватних інвестицій та іноземних компаній. Так, член наукової ради при Раді безпеки РФ Андрій Манойло заявив, що подібні заяви нашого міністра “безвідповідальні”, передає УНН з посиланням на “Свободную пресу”.
“Українські націоналісти нарікають, що не треба було на початку 90-х віддавати свої ядерні боєголовки Росії. Мовляв, якби зараз у Києва була хоч одна ядерна бомба, то ніхто не зазіхнув би на їх режим. Але ці люди не розуміють, що уран НЕ накопати лопатою. І що якщо вдасться витягти якісь кількість руди, то бомби з неї все одно не зробити”, — сказав А.Манойло.
Варто зауважити, що в коментарях І.Насалика на рахунок розвитку вітчизняної урановидобувної галузі про жодні “ядерні бомби” не йшлося. Однак, йшлося про те, що це дозволить Україні стати більш енергонезалежною.
А.Манойло також сказав, що Україна начебто намагається когось налякати своїми планами про збільшення видобутку урану.
За його словами, Київ сподівається, що йому вдасться з кимось домовитися і збагатити руду, “але збагачення уранової руди до рівня, який використовується на АЕС, справа досить трудомістка”.
“Дійсно, тільки Росія може надати таку послугу. З урахуванням нинішніх відносин, навряд чи подібна співпраця між нашими країнами можлива. Українська влада просто хизується, намагається когось налякати. Мовляв, вони закупили лопати і відра приготували, куди руду складати”, — сказав А.Манойло.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами І.Насалика, приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану.
За його словами, це є шляхом до повного покриття державної потреби в урані та енергонезалежності країни в цілому.
Міністр також повідомив про те, Westinghouse та багато інших компаній зацікавлені у видобутку українського урану.
Також нагадаємо, експерти переконані, що збільшення урановидобутку має стати пріоритетним напрямком енергетичної дипломатії України.
При цьому, “Енергоатом” зацікавлений у збільшені об’ємів видобутку урану.
Бо сьогодні власним ураном Україна забезпечує лише 30-35% потреби вітчизняних АЕС.