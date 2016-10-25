России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана

"Украинские националисты жалуются, что не надо было в начале 90-х отдавать свои ядерные боеголовки России. Мол, если бы сейчас у Киева была бы хоть одна ядерная бомба, то никто не позарился бы на их режим. Но эти люди не понимают, что уран не накопать лопатой. И что если удастся извлечь какое-то количество руды, то бомбы из нее все равно не сделать ", - сказал А. Манойло.

Стоит заметить, что в комментариях И.Насалика на счет развития отечественной уранодобывающей отрасли ни про какие "ядерные бомбы" не было речи. Однако, речь шла о том, что это позволит Украине стать более энергонезависимой.

А. Манойло также сказал, что Украина якобы пытается кого-то напугать своими планами об увеличении добычи урана.

По его словам, Киев надеется, что ему удастся с кем-то договориться и обогатить руду, "но обогащения урановой руды до уровня, который используется на АЭС, дело довольно трудоемкое".

"Действительно, только Россия может предоставить такую ​​услугу. С учетом нынешних отношений, вряд ли подобное сотрудничество между нашими странами возможно. Украинская власть просто хвастается, пытается кого-то напугать. Мол, они закупили лопаты и ведра приготовили, куда складывать руду ", - сказал А.Манойло.

Напомним, как сообщал УНН, по словам И.Насалик, частный инвестор позволит Украине нарастить добычу урана .

По его словам, это является путем к полному покрытию государственной потребности в уране и энергонезависимости страны в целом.

Министр также сообщил о том, Westinghouse и многие другие компании заинтересованы в добыче украинского урана .

Также напомним, эксперты убеждены, что увеличение уранодобычи должно стать приоритетным направлением энергетической дипломатии Украины .

При этом, "Энергоатом" заинтересован в увеличении объемов добычи урана .

Потому что сегодня собственным ураном Украина обеспечивает лишь 30-35% потребности отечественных АЭС .