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России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана

России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В РФ агрессивно прокомментировали заявления министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика о намерениях увеличить добычу собственного урана, путем привлечения в эту отрасль частных инвестиций и иностранных компаний . Так, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло заявил, что подобные заявления нашего министра "безответственные", передает УНН со ссылкой на " Свободную прессу ".

"Украинские националисты жалуются, что не надо было в начале 90-х отдавать свои ядерные боеголовки России. Мол, если бы сейчас у Киева была бы хоть одна ядерная бомба, то никто не позарился бы на их режим. Но эти люди не понимают, что уран не накопать лопатой. И что если удастся извлечь какое-то количество руды, то бомбы из нее все равно не сделать ", - сказал А.  Манойло.

Стоит заметить, что в комментариях И.Насалика на счет развития отечественной уранодобывающей отрасли ни про  какие "ядерные бомбы" не было речи. Однако, речь шла о том, что это позволит Украине стать более энергонезависимой.

А. Манойло также сказал, что Украина якобы пытается кого-то напугать своими планами об увеличении добычи урана.

По его словам, Киев надеется, что ему удастся с кем-то договориться и обогатить руду, "но обогащения урановой руды до уровня, который используется на АЭС, дело довольно трудоемкое".

"Действительно, только Россия может предоставить такую ​​услугу. С учетом нынешних отношений, вряд ли подобное сотрудничество между нашими странами возможно. Украинская власть просто хвастается, пытается кого-то напугать. Мол, они закупили лопаты и ведра приготовили,  куда складывать руду ", - сказал А.Манойло.

Напомним, как сообщал УНН, по словам И.Насалик, частный инвестор позволит Украине нарастить добычу урана .

По его словам, это является путем к полному покрытию государственной потребности в уране и энергонезависимости страны в целом.

Министр также сообщил о том, Westinghouse и многие другие компании заинтересованы в добыче украинского урана .

Также напомним, эксперты убеждены, что увеличение уранодобычи должно стать приоритетным направлением энергетической дипломатии Украины .

При этом, "Энергоатом" заинтересован в увеличении объемов добычи урана .

Потому что сегодня собственным ураном Украина обеспечивает лишь 30-35% потребности отечественных АЭС .

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