Росіянин намагався дістатися вплав до Японії на саморобному плоту

В порушення вимог правил прикордонного режиму громадянин не повідомив прикордонний орган про вихід в море на плавальному засобі. Пліт відбуксирували до берега. Власника плота прикордонники допитали і з'ясували, що плавзасіб він виготовив для самостійних подорожей і планував плисти в бік Японії.



Слід зазначити, що температура води, в місці де виявили чоловіка, становила +6 градусів. В таких умовах, якби сахалінец впав у воду, без додаткових засобів він протримався б не більше 20 хвилин.



Тепер росіянин заплатить штраф.



Як повідомляв УНН, злочинець Редуан Фаїді, який відбував 25-річний термін у в'язниці в департаменті Сена і Марна на південь від Парижа за збройне пограбування і вбивство жінки-поліцейського в 2010 році, втік на вертольоті з в'язниці.