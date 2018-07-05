Росіянин намагався дістатися вплав до Японії на саморобному плоту

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Російські прикордонники на Сахаліні в двох милях від берега виявили пліт, на якому знаходився чоловік. Як з'ясувалося, росіянин хотів поплисти в Японію. Про це УНН повідомлять з посиланням на сахалінський ЗМІ.

В порушення вимог правил прикордонного режиму громадянин не повідомив прикордонний орган про вихід в море на плавальному засобі. Пліт відбуксирували до берега. Власника плота прикордонники допитали і з'ясували, що плавзасіб він виготовив для самостійних подорожей і планував плисти в бік Японії.

Слід зазначити, що температура води, в місці де виявили чоловіка, становила +6 градусів. В таких умовах, якби сахалінец впав у воду, без додаткових засобів він протримався б не більше 20 хвилин.

Тепер росіянин заплатить штраф.

Як повідомляв УНН, злочинець Редуан Фаїді, який відбував 25-річний термін у в'язниці в департаменті Сена і Марна на південь від Парижа за збройне пограбування і вбивство жінки-поліцейського в 2010 році, втік на вертольоті з в'язниці.

Українські Національні Новини

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