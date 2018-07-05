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Россиянин пытался уплыть в Японию на самодельном плоту

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские пограничники на Сахалине в двух милях от берега обнаружили плот, на котором находился мужчина. Как выяснилось, россиянин хотел уплыть в Японию. Об этом УНН сообщат со ссылкой на сахалинский СМИ.

В нарушение требований правил пограничного режима гражданин не уведомил пограничный орган о выходе в море на плавательном средстве. Плот отбуксировали к берегу. Владельца плота пограничники допросили и выяснили, что плавсредство он изготовил для самостоятельных путешествий и планировал плыть в сторону Японии.

Следует отметить, что температура воды, в месте где обнаружили мужчину, составляла +6 градусов. В таких условиях, если бы сахалинец упал в воду, без дополнительных средств он продержался бы не больше 20 минут.

Теперь россиянин заплатит штраф.

Как сообщал УНН, преступник Редуан Фаиди, который отбывал 25-летний срок в тюрьме в департаменте Сена и Марна к югу от Парижа за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году, сбежал на вертолете из тюрьмы.

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