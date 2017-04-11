Росія звернеться в ООН щодо розслідування хімічних атак у Сирії - В.Путін

Зазначається, що В.Путін буде звертатися в ООН для того, щоб було проведене розслідування щодо хімічних атак у Сирії, провінції Ідліб.

В.Путін також відзначив, що Росія отримала інформацію про заплановані "провокації" з використанням хімічної зброї, які поклали б провину на уряд Сирії.

Як повідомляв УНН, 7 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва вимагатиме від Вашингтона правду про причини ракетного нападу на сирійську авіабазу в Шайраті.