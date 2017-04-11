Россия обратится в ООН по расследованию химических атак в Сирии - В.Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обратится к Организации Объединенных Наций по расследованию химической атаки в Сирии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что В.Путин будет обращаться в ООН для того, чтобы было проведено расследование химических атак в Сирии, провинции Идлиб.
В.Путин также отметил, что Россия получила информацию о запланированных "провокациях" с использованием химического оружия, которые положили бы вину на правительство Сирии.
Как сообщал УНН, 7 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва потребует от Вашингтона правду о причинах ракетного нападения на сирийскую авиабазу в Шайрати.