Россия обратится в ООН по расследованию химических атак в Сирии - В.Путин

Отмечается, что В.Путин будет обращаться в ООН для того, чтобы было проведено расследование химических атак в Сирии, провинции Идлиб.

В.Путин также отметил, что Россия получила информацию о запланированных "провокациях" с использованием химического оружия, которые положили бы вину на правительство Сирии.

Как сообщал УНН, 7 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва потребует от Вашингтона правду о причинах ракетного нападения на сирийскую авиабазу в Шайрати.