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Росія заявила про розгортання "захищених засобами ППО" пунктів управління на маневрах у Білорусі

Росія заявила про розгортання "захищених засобами ППО" пунктів управління на маневрах у Білорусі

Київ • УНН

 • 20603 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Міноборони РФ заявило про початок розгортання "захищених засобами ППО" польових пунктів управління військами у межах військових навчань у Білорусі. Заяву відомства цитують російські ЗМІ, пише УНН.

Цитата:

"Підрозділи Східного військового округу, передислоковані до Республіки Білорусь у межах проведення перевірки сил реагування Союзної держави, розпочали розгортання рухомих польових пунктів управління на полігонах", - заявили у Міноборони РФ.

Як вказали у Міноборони РФ, захист пунктів управління "від повітряного нападу умовного супротивника забезпечують підрозділи ППО".

"Спеціалістами військ зв'язку організована єдина система управління військами", - додали у Міноборони РФ.

Доповнення

29 січня Міноборони РФ повідомило про прибуття на навчання до Білорусі дивізіону комплексів ППО малої дальності "Панцир-С".

Йдеться про спільні навчання Білорусі і РФ "Союзна рішучість - 2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого. Мінськ заявив, що російські війська покинуть Білорусь після закінчення навчань.

Розгортання військ РФ в Білорусі, на північ від України, є частиною масштабнішого нарощування російської військової міці в регіоні, що викликало побоювання Заходу, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.

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