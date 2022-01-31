Росія заявила про розгортання "захищених засобами ППО" пунктів управління на маневрах у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міноборони РФ заявило про початок розгортання "захищених засобами ППО" польових пунктів управління військами у межах військових навчань у Білорусі. Заяву відомства цитують російські ЗМІ, пише УНН.
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"Підрозділи Східного військового округу, передислоковані до Республіки Білорусь у межах проведення перевірки сил реагування Союзної держави, розпочали розгортання рухомих польових пунктів управління на полігонах", - заявили у Міноборони РФ.
Як вказали у Міноборони РФ, захист пунктів управління "від повітряного нападу умовного супротивника забезпечують підрозділи ППО".
"Спеціалістами військ зв'язку організована єдина система управління військами", - додали у Міноборони РФ.
Доповнення
29 січня Міноборони РФ повідомило про прибуття на навчання до Білорусі дивізіону комплексів ППО малої дальності "Панцир-С".
Йдеться про спільні навчання Білорусі і РФ "Союзна рішучість - 2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого. Мінськ заявив, що російські війська покинуть Білорусь після закінчення навчань.
Розгортання військ РФ в Білорусі, на північ від України, є частиною масштабнішого нарощування російської військової міці в регіоні, що викликало побоювання Заходу, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.