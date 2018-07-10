Росія затримувала для додаткових оглядів 93 судна, які прямували до портів України

За словами Лавренюка, починаючи з 29 квітня 2018 року, спеціальні підрозділи Російської Федерації необґрунтовано та безпідставно збільшили кількість оглядів суден, що прямують в порти України через Керченську протоку, незалежно від прапора судна.



"Всього в період з 29 квітня 2018 року по 9 липня 2018 року Російською Федерацією було затримано для огляду 93 судна, які прямували в порти України в Азовському морі. Всі дані щодо затримок суден Міністерство інфраструктури направляє до Міністерства закордонних справ України", - зазначив він.



Посадовець уточнив, що росіяни оглядали судна від одного до двох разів, окремі судна оглядали до трьох разів.

При цьому, зазначив він, влада РФ не пояснює причин огляду.



"В результаті таких оглядів, судна простоюють від декількох годин до декількох днів. Судновласники несуть невиправдані значні витрати", - зауважив Лавренюк.



Заступник Міністра інфраструктури також повідомив, що Міністерство інфраструктури буде ініціювати перед Міністерством закордонних справ України питання щодо звернення встановленими дипломатичними каналами до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з протестом стосовно дій спеціальних підрозділів РФ, а також питань, пов'язаних з організацією спільного використання Азовського моря та регламентації правил плавання.



Як повідомляв УНН, російські прикордонники затримали для огляду 7 іноземних кораблів в Азовському морі.