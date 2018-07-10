Россия задерживала для дополнительных осмотров 93 судна, которые направлялись в порты Украины

По словам Лавренюка, начиная с 29 апреля 2018 года, специальные подразделения Российской Федерации необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив, независимо от флага судна.



"Всего в период с 29 апреля 2018 года по 9 июля 2018 Российской Федерацией задержали для досмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море. Все данные относительно задержек судов Министерство инфраструктуры направляет в Министерство иностранных дел Украины", - отметил он.



Чиновник уточнил, что россияне осматривали судна от одного до двух раз, отдельные судна осматривали до трех раз.

При этом, отметил он, власти РФ не объясняет причин осмотра.



"В результате таких осмотров, суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут неоправданные значительные расходы", - отметил Лавренюк.



Заместитель Министра инфраструктуры также сообщил, что Министерство инфраструктуры будет инициировать перед Министерством иностранных дел Украины вопрос об обращении установленными по дипломатическим каналам в Министерство иностранных дел Российской Федерации с протестом относительно действий специальных подразделений РФ, а также вопросов, связанных с организацией совместного использования Азовского моря и регламентации правил плавания.



Как сообщал УНН, российские пограничники задержали для досмотра 7 иностранных кораблей в Азовском море.