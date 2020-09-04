Росія запровадила санкції проти Порошенка

Відзначимо, що у список іноземних громадян, щодо яких введено економічні заходи, увійшов в тому числі колишній президент України Петро Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шість держав підтримали санкції ЄС проти РФ через анексію Криму

Нагадаємо, лідери ЄС подовжили санкції проти Росії через відсутність прогресу у "мінських угодах".