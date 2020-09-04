Росія запровадила санкції проти Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Кабінет міністрів Росії розширив список осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи. У список потрапив і п'ятий Президент України Петро Порошенко. Постанова опублікована в п'ятницю на офіційному порталі правової інформації Росії, передає УНН.
Відзначимо, що у список іноземних громадян, щодо яких введено економічні заходи, увійшов в тому числі колишній президент України Петро Порошенко.
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Нагадаємо, лідери ЄС подовжили санкції проти Росії через відсутність прогресу у "мінських угодах".