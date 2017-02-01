Росія встановить прикордонну зону на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Голова ФСБ Росії Олександр Бортников розпорядився встановити прикордонну зону на кордоні Росії з Білорусією. Наказ набере чинності з 7 лютого, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, регіональні прикордонні управління російської ФСБ зобов’язані встановити на кордоні з Білоруссю попереджувальні знаки і визначити час та місця в’їзду у прикордонну зону. До цього прикордонна зона у Брянській області була лише вздовж кордону з Україною, у Псковській — на кордоні з Естонією і Латвією.
У Білорусі наразі не коментували ситуації.
“Я такої інформації на даний момент не маю. У мене з’явиться інформація лише завтра”, — повідомив ЗМІ представник прес-служби Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський.
Нагадаємо, 9 січня Білорусь запровадила безвізовий в’їзд для громадян 80 держав, включаючи країни Євросоюзу і США. Нові правила дозволяють громадянам цих країн перебувати у Білорусі до п’яти днів, за умови в’їзду у країну через аеропорт Мінська.
Раніше прикордонних зон на кордонах Росії з Білоруссю не було.