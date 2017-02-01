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Россия установит пограничную зону на границе с Беларусью

Россия установит пограничную зону на границе с Беларусью

Киев • УНН

 • 11141 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией. Приказ вступит в силу с 7 февраля, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как пишет издание, региональные пограничные управления российской ФСБ обязаны установить на границе с Беларусью предупредительные знаки и определить время и места въезда в пограничную зону. К этому пограничная зона в Брянской области была только вдоль границы с Украиной, в Псковской - на границе с Эстонией и Латвией.

В Беларуси пока не комментировали ситуации.

"Я такой информации на данный момент не имею. У меня появится информация только завтра", - сообщил СМИ представитель пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Напомним, 9 января Беларусь ввела безвизовый въезд для граждан 80 государств, включая страны Евросоюза и США. Новые правила позволяют гражданам этих стран находиться в Беларуси до пяти дней, при условии въезда в страну через аэропорт Минск.

Ранее пограничных зон на границах России с Белоруссией не было.

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