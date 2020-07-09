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Росія включила журналіста Бабченка до списку терористів і екстремістів

Росія включила журналіста Бабченка до списку терористів і екстремістів

Київ • УНН

 • 15254 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії включила журналіста Аркадія Бабченка до переліку терористів і екстремістів. Його ім'я з'явилося у переліку на сайті Росфінмоніторигу, передає УНН.

Так, запис з'явився на сайті 9 липня. Причини включення Бабченка до списку терористів і екстремістів наразі не вказані.

Відзначимо, що журналіст Аркадій Бабченко з 2017 року знаходиться поза межами Росії. Деякий час він проживав в Україні, після цього виїхав до Ізраїля, де йому загрожувала депортація.

Нагадаємо, 29 травня 2018 року стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що після пострілів у спину він помер у кареті "швидкої". Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів про деталі спецоперації по запобіганню вбивства.

Зокрема, був затриманий передбачуваний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на "Г". Йому повідомили про підозру у організації підготовки теракту.

Стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченко є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

Згодом повідомлено про підозру ще одному фігуранту у справі - В'ячеславу Пивоварнику.

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