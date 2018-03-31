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Росія висилає чотирьох французьких дипломатів

Росія висилає чотирьох французьких дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Російська Федерація висилає чотирьох французьких дипломатів у якості “дзеркальних заходів” на рішення видворити співробітників російських диппредставництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на Agence France-Presse.

“Прийняте сьогодні Росією рішення про висилку чотирьох співробітників посольства Франції нас не здивувало, — відзначили в МЗС Франції. — Ми можемо тільки шкодувати про нього і нагадати про те, що Росія відмовилася надати очікувані від неї пояснення, що стосуються нападу в Солсбері”.

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“Франція нагадує про свою прихильність і готовність до конструктивного діалогу з Росією щодо всього комплексу міжнародних питань”, — зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС Франції пояснили, що прийняте 26 березня Парижем рішення про висилку чотирьох російських дипломатів було викликано “бажанням підкреслити повну солідарність з Великою Британією після нападу із застосуванням хімічної зброї у Солсбері”. Як стверджує французьке зовнішньополітичне відомство, “ці заходи були відповідними і пропорційними”.

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Раніше в російський МЗС були викликані керівники дипмісій країн, вислали російських дипломатів. Їм вручили ноти протесту, а також оголосили про заходи у відповідь.

В кінці березня ряд країн в рамках скоординованої акції оголосив про висилку російських дипломатів в якості знака солідарності з Великою Британією у справі екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

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Нагадаємо, Росія висилає 13 представників диппредставництв України.

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