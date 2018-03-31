Россия высылает четырех французских дипломатов

“Принятое сегодня Россией решение о высылке четырех сотрудников посольства Франции нас не удивило, — отметили в МИД Франции. — Мы можем только сожалеть о нем и напомнить о том, что Россия отказалась предоставить ожидаемые от нее объяснения, касающиеся нападения в Солсбери”.

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“Франция напоминает о своей приверженности и готовности к конструктивному диалогу с Россией по всему комплексу международных вопросов”, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Франции объяснили, что принято 26 марта Парижем решение о высылке четырех российских дипломатов было вызвано “желанием подчеркнуть полную солидарность с Великобританией после нападения с применением химического оружия в Солсбери”. Как утверждает французское внешнеполитическое ведомство, “эти меры были соответствующими и пропорциональными”.

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Ранее в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выслали российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили о мерах.

В конце марта ряд стран в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Напомним, Россия высылает 13 представителей диппредставительств Украины.