Росія відреагувала на ракетний удар США по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін вважає, що ракетний удар США по Сирії є агресією проти суверенної держави. Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Президент Путін вважає американські удари по Сирії агресією проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права, причому під надуманим приводом", - цитує видання прес-секретаря В.Путіна.
"Цей крок Вашингтона завдає істотної шкоди російсько-американським відносинам, які і без того перебувають в жалюгідному стані", - підкреслив Д.Пєсков.
З його слів, на думку В.Путіна, цей крок не наближає до кінцевої мети в боротьбі з міжнародним тероризмом.
"А головне, як вважає Путін, цей крок не наближає нас до кінцевої мети в боротьбі з міжнародним тероризмом, а навпаки створює серйозну перешкоду для створення міжнародної коаліції по боротьбі з ним і ефективній протидії цьому всесвітньому злу, що, до речі кажучи, президент США Дональд Трамп проголосив як одне з головних завдань ще під час своєї передвиборної кампанії", - додав Д.Пєсков.
Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.