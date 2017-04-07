Россия отреагировала на ракетный удар США по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин считает, что ракетный удар США по Сирии является агрессией против суверенного государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - цитирует издание пресс-секретаря В.Путина.
"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии", - подчеркнул Д.Песков.
По его словам, по мнению В.Путина, этот шаг не приближает к конечной цели в борьбе с международным терроризмом.
"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", - добавил Д.Песков.
Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.