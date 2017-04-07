Россия отреагировала на ракетный удар США по Сирии

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66037 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108288 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166114 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121870 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119814 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114225 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105366 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107314 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157272 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия отреагировала на ракетный удар США по Сирии

Россия отреагировала на ракетный удар США по Сирии

Киев  •  УНН

 • 50756 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин считает, что ракетный удар США по Сирии является агрессией против суверенного государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - цитирует издание пресс-секретаря В.Путина.

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии", - подчеркнул Д.Песков.

По его словам, по мнению В.Путина, этот шаг не приближает к конечной цели в борьбе с международным терроризмом.

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", - добавил Д.Песков.

Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.

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