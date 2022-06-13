росія в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. Про це інформує УНН.
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За словами Зеленського, російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки.
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"І це означає лише одне: росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо
Зеленський повідомив, що російська армія пробує завести на Донбас резервні сили.