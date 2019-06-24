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Росія та Японія не будуть укладати жодних угод стосовно Курил на саміті G20

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Через існуючі розбіжності між Москвою і Токіо неможливо укласти остаточну угоду з ведення спільної господарської діяльності (СГД) на південній частині Курильських островів, повідомляє Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела, передає УНН.

Росія та Японія не будуть укладати жодних угод стосовно Курил на саміті G20

Підписання документа планувалося в ході майбутньої зустрічі лідерів двох країн на саміті G20 в Осаці. Як повідомляє видання, угоді була приділена недостатня увага через підготовку мирної угоди між Росією і Японією. Розбіжності зокрема стосуються утилізації відходів і в сфері туризму.

Російська сторона, як пише видання, розраховувала на масштабні проекти: будівництво сміттєпереробного заводу, а також будівництво готелів та іншої туристичної інфраструктури. У той час, як японська влада запропонувала заснувати туроператора для морських екскурсій, а також встановити на островах преси для сміття, щоб зменшити його обсяг.

Угода про СГД на Курилах було прийнята на зустрічі президента Росії Володимира Путіна і прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Нагато в грудні 2016 року. Було вирішено, що співпраця буде вестися за п’ятьма напрямками: аквакультурі, тепличним господарствам, вітроенергетики, туризму і переробці відходів.

Варто нагадати, що Путін заявив, що “планів спускати російський прапор на Курилах — немає”.

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