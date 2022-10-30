росія розширила список "недружніх" країн

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"Це Бермуди, Британська антарктична територія, Британська територія в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья, Південна Георгія та Південні Санквічі, Кайкос", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Спочатку в переліку було три підконтрольні Великій Британії території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови та Гібралтар. Таким чином тепер усі 14 британських заморських територій входять до списку "недружніх країн".

Додамо, що деякі з цих островів і територій популярні у світі через свою юрисдикцію для створення офшорних компаній.

Нагадаємо

Раніше до російського списку "недружніх" країн внесли Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен, які належать Великій Британії.