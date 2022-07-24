рф внесла Багамские острова в список "недружественных" стран
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн, которые принадлежат Великобритании, занесены в российский список "недружественных" стран. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства рф, сообщает УНН.
Детали
Багамские острова попали в список "недружественных" стран и территорий, поскольку ввели запрет на любые операции с российским минфином и центробанком. Острова Гернси и Мэн – потому что поддержали санкции, которые ввела против россии Великобритания.
Напомним
Правительство рф расширило список "недружественных" стран. В него вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.