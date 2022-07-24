рф внесла Багамские острова в список "недружественных" стран

Детали

Багамские острова попали в список "недружественных" стран и территорий, поскольку ввели запрет на любые операции с российским минфином и центробанком. Острова Гернси и Мэн – потому что поддержали санкции, которые ввела против россии Великобритания.

Напомним

Правительство рф расширило список "недружественных" стран. В него вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.